Cerar je v izjavi novinarjem ob robu seje DZ sicer poudaril, da je stavka legitimna pravica vsake poklicne skupine in da vse te skupine, ki na ta način izražajo svoja stališča, zelo spoštuje.

Spomnil je, da se vladna pogajalska skupina redno sestaja s sindikati. Po Cerarjevih navedbah so vse svoje dosedanje zaveze izpolnili, zadovoljen je tudi, da so skupini z najnižjimi dohodki v javni upravi, to je skupini J, že stopili naproti. »Na tem bo treba delati še naprej,« je dejal in dodal, da so tako delali tudi lani, a do sporazuma s sindikati ni prišlo. Po njegovem mnenju prav zato, ker so »očitno zaznali, da je v predvolilnem času možno postaviti tudi visoke zahteve«.

Vendar pa je Cerar poudaril, da ne želi biti predsednik vlade, ki bi Slovenijo ponovno popeljal v krizo. »Če bomo zdaj delili neke bonbončke, da bomo všečni, in s tem bistveno okrnili javne finance, bomo čez eno leto spet tam, kjer smo bili leta 2014, ko sem prevzel vodenje vlade. To je v krizi, ko za nikogar ni dovolj, ko so imeli vsi bistveno manj,« je posvaril.

Po njegovih navedbah so v tem mandatu prispevali k višjim plačam, višjim socialnim prejemkom in višjim pokojninam. »Zavedam se, da za marsikoga še ni dovolj. Na tem bomo delali,« je napovedal in dodal, da bodo v pogajanjih s sindikati ugotovili, ali se odpira kakšna možnost za normalen, racionalen sporazum.

Ne želi pa si, »da bi v Sloveniji prevladalo razdeljevanje sredstev, ki jih nimamo, da bi se v predvolilnem obdobju nekdo s tem hvalil«. »Bolj mi je pomembna Slovenija kot predvolilni boj. Želim pa jasno povedati, da bomo vsem poklicnim skupinam v javnem sektorju šli postopno nasproti tudi v prihodnje,« je napovedal in dodal, da pričakuje konstruktiven dialog.

Kot predvolilne poteze je premier označil tudi ocene predstavnikov nekaterih strank, tudi koalicijskih, da je za stavko javnega sektorja odgovorna SMC, ki je na vladi podprla dogovor z zdravniškim sindikatom. Podobno je zavrnil nekatere očitke, da se ravno v času stavke javnega sektorja ključni ministri mudijo v tujini.

Ministrica za izobraževanje Maja Makovec Brenčič je na olimpijskih igrah, glavni pogajalec, minister za javno upravo Boris Koprivnikar, pa se te dni v Dubaju udeležuje svetovne konference The World Government Summit 2018. Tudi očitki glede tega so po Cerarjevem mnenju predvolilni, "ker želijo biti ljudem všečni". Pojasnil je, da imajo vse te aktivnosti ministrov smisel v tem, da delajo nekaj dobrega za Slovenijo. Prav tako med stavko ni pogajanj, Koprivnikar pa ima v tem času v Sloveniji svoje namestnike.