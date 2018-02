No, zdaj pa je postalo jasno tudi, da so bili po eni strani, če upoštevamo zgolj rast v odstotkih, še večji »zmagovalci« avtomobili na vse vrste alternativnih, čistejših pogonov (predvsem hibridni, pa tudi električni in na plin), a je po drugi strani njihov delež pri skupni prodaji še naprej precej skromen.

39,7 % je bila rast prodaje avtomobilov s pogonom na alternativna goriva na ravni celotne Evropske unije v letu 2017 v primerjavi z letom prej. Z izjemo Nizozemske in Danske so rast zabeležile tudi vse posamične države, štiri celo več kot stoodstotno: Slovaška (218 odstotkov), Madžarska (132), Bolgarija (119) in – Slovenija s 113-odstotno rastjo.

V Italiji jih prodajo največ. Edina država v EU, v kateri so lani prodali več kot 200.000 vozil s pogonom na alternativna goriva, je bila Italija (230.010 vozil), a je treba vedeti, da pri naših zahodnih sosedih velik del teh predstavljajo vozila na plin, predvsem CNG, ki je tam zelo razširjen. Šestmestno število avtomobilov na alternativne pogone so prodali še v Veliki Britaniji (119.821), Nemčiji (117.989) in Franciji (108.318).

5,7 % je bil delež avtomobilov s pogonom na alternativna goriva pri celotni prodaji vseh osebnih vozil na trgih držav EU v lanskem letu, pri čemer je delež tistih s povsem in zgolj električnim pogonom še vedno tako rekoč zanemarljiv, saj je bilo takšnih vsega 0,64 odstotka. To konkretneje pomeni, da so lani v celotni Evropski uniji prodali 97.571 električnih avtomobilov, res pa je tudi, da je to kar 34.092 ali 53,7 odstotka več kot leto prej. Najbolje so šli v promet v Nemčiji (25.056) in Franciji (24.910) – samo v teh dveh državah so prodali več kot polovico vseh električnih vozil v EU. Slovenija je prodajo medtem podvojila: lani je bilo pri nas prodanih 288 električnih vozil, leta 2016 pa 144.

26.143 renaultov zoe so po podatkih spletne strani statista.com lani prodali v Evropi, s čimer je bil to najbolje prodajan električni avto na stari celini. V Sloveniji je bil s 94 prodanimi primerki to BMW i3, res pa ni podatka, koliko od teh je povsem električnih in koliko tistih z dodatnim motorjem za podaljšan doseg. Renaultov zoe so medtem pri nas na drugem mestu prodali 83.