Junak večera je bil Sean Couturier z golom in dvema podajama, rezervni vratar Michal Neuvirth pa je zaustavil 14 strelov. Letalci so postali komaj četrta ekipa to sezono, ki ji je uspelo v dvorani T Mobile premagati viteze, sicer novince v prvenstvu NHL.

Med strelce so se za letalce, ki so dobili še četrto zaporedno tekmo, vpisali še Andrew Macdonald, Claude Giroux in Radko Gudaš, edini gol za gostitelje, ki kljub porazu ostajajo na vrhu zahodne konference, v kateri so zdaj Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja na devetem mestu, je dosegel Brayden McNabb.

Tridesetletni Sydney Crosby je dosegel dva gola, prvi je bil jubilejni 400. zadetek v karieri, drugi pa že 401., in pomagal branilcem naslova prvaka Pittsburgh Penguins do zmage pri St. Louis Blues s 4:1, skupno pa do 12. slavja na zadnjih 17 tekmah NHL.

Kanadčan, ki je to sezono zabil 19 golov, ni preveč proslavljal jubileja. »Res je, gre za lepo številko. Vesel sem, da mi je uspelo, plošček pa bom podaril očetu. A zdaj si želim, da bi nadaljeval v tem slogu,« je dejal Crosby, ki je 95. hokejist v ligi NHL in tretji v dresu Pingvinov – po Mariu Lemieuxu (690 golov) in Jaromirju Jagru (439) –, ki je zbral 400 zadetkov.

Kralji slovenskega zvezdnika lige NHL Anžeta Kopitarja so bili tokrat prosti. Naslednji obračun jih čaka v torek ponoči, ko bodo gostovali pri Carolina Hurricanes.