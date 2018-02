Nove okrepitve konjenikov, ki so zaigrale prvič po zadnjem dnevu prestopnega roka, ko so razpustili več kot pol ekipe, so se izkazale. Jordan Clarkson je dosegel 17 točk, Rodney Hood 15, George Hill 12, Larry Nance ml. pa pet. Vsi omenjeni so šele v soboto prvič trenirali s konjeniki.

»Vem, da so fantje prišli k našo ekipo, da se zavedajo priložnosti in se skušajo izkazati. Moje delo kot vodja te ekipe je, da poskrbim za njihovo aklimatizacijo. Da jim pokažem, kakšen občutek je, če zmaguješ,« je dejal James, ki je 13 točk dosegel v drugi četrtini.

Ko so konjeniki sredi zadnje četrtine povedli že za 27 točk, so gledalci v dvorani TD Garden začeli vzklikati: »Hočemo Paula Piercea!« A omenjeni zvezdnik Bostona je ostal na svojem »častnem« sedežu in mirno čakal na slovesnost po tekmi, s katero so upokojili njegov dres s številko 34 in ga obesili pod strop.

»Res me je prijelo, da bi stekel na igrišče. Še posebej, ko je igral LeBron. Želel sem si biti tam,« je dejal James. Trenutna ekipa Bostona, ki je večino sezone preživela na prvem mestu vzhodne konference, zdaj pa so na vrhu Toronto Raptors, bi ga še kako potrebovala.

»Ja, zanič smo bili. A dejstvo je, da so tekmeci res igrali dobro. Tudi zaradi njihove odlične predstave smo sami izpadli še toliko slabše,« je po tekmi dejal trener gostiteljev, Brad Stevens.

Slovenski zvezdnik lige NBA Goran Dragić s svojo ekipo Miami Heat tokrat ni igral. Naslednji obračun ga čaka v torek ponoči po srednjeevropskem času, ko bo s soigralci gostoval pri vodilni ekipi vzhodne konference Torontu.

Boston : Cleveland