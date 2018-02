Petinosemdesetletni Kahr, ki uživa normalno družinsko življenje v Schladmingu, kjer v središču mesta pri spodnji postaji gondole nad trgovino s športnimi rekviziti in izposojevalnico smučarske opreme oddaja moderne apartmaje, je prek svojega odvetnika že zanikal pisanje nemškega tiska ter ga označil za navadno klevetanje.

Obtožbe so hude. Ena od neimenovanih žensk je namreč Kahra, nekdanjega glavnega moškega in ženskega trenerja, obtožila za posilstvo. Spolne zlorabe naj bi se dogajale v šestdesetih letih prejšnjega stoletja.

Prva spregovorila Nicole Werdenigg

O tem, da se za fasado neomadeževanega in plemenitega po priljubljenosti prvega avstrijskega športa, skriva nekaj zloveščega, je že novembra lani razkrilo pričanje zdaj 59-letne Nicole Werdenigg, nekdanje smučarke, ki je v svetovnem pokalu med letoma 1975 in 1979 dosegla štiri uvrstitve na stopničke, vse v smuku, tekmovala je pod dekliškim priimkom Spiess, ki trdi, da so jo posilili, ko je bila stara komaj 16 let in da je bilo spolno nadlegovanje v tistih časih nekaj povsem običajnega.

»Če nisi želela igrati njihove igre, potem si lahko tvegala mesto v reprezentanci,« je Werdeniggova sistem zlorab opisala v pogovoru za časnik Der Standard. Werdeniggova razpolaga s podatki, da so se spolne zlorabe dogajale tudi po letu 2000, nazadnje naj bi do zlorab prišlo leta 2005.

Zaradi posilstva se je spopadala z bulimijo, o sistemu spolnih zlorabah, nasilja in nadlegovanja s strani smučarskih kolegov, trenerjev in serviserjev v avstrijskem smučanju pa je Werdeniggova spregovorila spodbujena z gibanjem #MeToo (#TudiJaz), ko so se v Hollywoodu pojavile obtožbe na račun producenta Harveyja Weinsteina.