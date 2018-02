V treh primer gre za varnostno osebje, ki biva v mladinskem centru, kjer so zabeležili večino primerov. Z virusom, ki ga spremljajo bruhanje in driska, se do zdaj ni okužil noben športnik.

Organizatorji so v sporočilu za javnost še zapisali, da je bilo 68 od 177 okuženih »povsem zdravih« odpuščenih iz karantene in so se vrnili na delovna mesta, povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Norovirus se prenaša po fekalno-oralni poti z okuženo hrano ali vodo, s stikom z okuženo osebo in preko okuženih površin.