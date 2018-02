Zvezna država New York toži Harveyja Weinsteina

Pravosodni minister države New York Eric Schneiderman je vložil tožbo proti nekdanjemu hollywoodskemu producentu Harveyju Weinsteinu, njegovemu bratu Bobu in podjetju Weinstein Co. zaradi vztrajnih spolnih nadlegovanj, zastraševanj in diskriminaciji, pred čemer podjetje svojih zaposlenih ni zaščitilo.