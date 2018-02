Število tujih delavcev v Sloveniji se je v zadnjem letu povečalo za več kot 10.000 oziroma za dobrih 16 odstotkov. Po podatkih statističnega urada (Surs) je bilo novembra lani zaposlenih 74.814 tujih državljanov, od tega okoli 14.300 iz držav EU in 60.500 iz tako imenovanih drugih držav, največ iz nekdanje Jugoslavije. Med državljani EU, ki so se v Sloveniji zaposlili v lanskem letu, je bilo po podatkih zavoda za zaposlovanje kar 44 odstotkov Bolgarov, sledili so Romuni, Italijani in Madžari. Med državljani drugih držav pa izrazito prevladujejo delavci iz BiH.