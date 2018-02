Zaposleni na ministrstvu za delo že vrsto let opozarjajo, da je stavba, v kateri delajo vse od leta 2012, popolnoma neprimerna za uporabo. »V tej zgradbi so Iskra Sistemi izdelovali kemično orožje, zato je v njej polno strupenih in rakotvornih substanc, ki se kopičijo v notranjih organih. Številni zaposleni zaznavajo neprijeten vonj, vse več jih ima zdravstvene težave, zlasti kronično vnetje oči in težave z dihali, nekateri celo padajo v nezavest. Stavba je plinska celica, ki počasi ubija,« pravi zaskrbljena in prestrašena predsednica sindikata ministrstva za delo Saša