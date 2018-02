Etažni lastniki so se odzvali na poziv resorne ministrice za okolje in prostor Irene Majcen in pripravili konkretne vsebinske predloge, kako po novem urediti upravljanje etažne lastnine. »Skoraj vsak četrti Slovenec je etažni lastnik,« je Kristina Kulonja Horvat iz združenja etažnih lastnikov Zels utemeljila, zakaj bi moralo ministrstvo njihove predloge skrbno preučiti in se do njih opredeliti. Spomnimo, ministrstvo je predlog nove stanovanjske zakonodaje obljubilo za začetek letošnjega leta, javnost pa se je doslej lahko seznanila z izhodišči