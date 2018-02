Potem ko je zadnja leta brezoviška družinska gazela vztrajno krepila svoj globalni položaj kot zanesljivega proizvajalca sestavov za elektroniko (EMS), bo letošnje leto spet v znamenju sprememb. Ignac Mertik, ki je podjetje s trenutno 43 zaposlenimi vodil skoraj 30 let, bo namreč vodenje predal svoji hčeri, ki bo imela ob sebi tudi močno vodstveno ekipo tako na področju prodaje kot razvoja.

Lani je MI Elektronika ustvarila 4,738 milijona prihodkov, kar predstavlja 26,4-odstotno rast v primerjavi z letom prej oziroma 66 odstotkov več kot leta 2015. »Med 25- in 30-odstotno rast načrtujemo tudi v letošnjem letu. Pri tako intenzivni rasti je treba biti zelo pozoren na vzdrževanje kakovosti izdelkov in spoštovanje dogovorjenih dobavnih rokov. Zato sorazmerno z rastjo prometa povečujemo tudi število zaposlenih. Trenutno je v podjetju 43 zaposlenih, ki v procesu sistematičnega usposabljanja dobivajo aktualno znanje,« pojasnjuje Mertik.

Podjetje kljub pomanjkanju kadrov na trgu dela svojo ekipo dokaj uspešno nadgrajuje, pri čemer se naslanja na uspešno shemo kadrovskega štipendiranja pa tudi na sloves MI Elektronike kot dobrega zaposlovalca. Podjetje namreč uspešno delo sodelavcev nagrajuje tako s 13. kot 14. plačo in z delitvijo dobička konec leta.

Izvozijo 99 odstotkov izdelkov

Njihovi ključni produkti ostajajo visoko zahtevna vezja za potrebe medicine. »Ta segment je trenutno v vzponu pri obstoječih kupcih, redno pa pridobivamo tudi nove naročnike. Delamo tudi veliko zahtevnih vezij za lasersko tehniko, aeronavtiko in industrijsko elektroniko,« našteva Mertik. Izvajajo tudi končno montažo elektronskih sklopov, izdelujejo kable in imajo lasten razvoj ter proizvodnjo filtrov RSO. Želijo se uveljaviti tudi na področju svetil, saj so že pred časom razvili svetila LED za poslovne prostore, ki so plod njihovega znanja in razvoja. Podjetje 99 odstotkov proizvodnje izvozi, od tega 40 odstotkov neposredno v EU, preostalo posredno po slovenskih partnerjih. Zelo si želijo prodreti tudi v ZDA. »Sledimo zadnjim tehnološkim trendom in temu ustrezno posodabljamo proizvodne zmogljivosti. S tem namenom smo leta 2017 v posodobitev proizvodnje vložili 250.000 evrov. Z novo opremo smo povečali zmogljivosti pri izdelavi kabelskih sestavov in opremljanju tiskanih vezij. Kupili smo nov SPI-stroj za 3D-kontrolo nanosa spajkalne paste in sodben 3D AOI-stroj za končno optično kontrolo izdelkov. V teku je naložba v linijski stroj za selektivno zaščito vezij z lakiranjem,« našteva Mertik, ki ni zadovoljen, da nepovratnih sredstev v nakup nove tehnologije država ne zagotavlja več.

»Domače okolje premalo podpira razvoj malih in srednjih podjetij, ki so konec koncev gonilna sila slovenskega gospodarstva. Tudi mi bi si želeli takšne pomoči, kot jo dobivajo tuji vlagatelji. Razpisov za nepovratna sredstva, ki bi pomagala pri hitrejšem razvoju industrije praktično ni več. Davki so pri nas zgodba zase. Ob tem, da so med najvišjimi v regiji, so tudi primeri, ko plačujemo davek na davek. Skrajni čas je, da gredo davki nazaj na predkrizno raven,« poudarja Mertik.