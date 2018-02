Mačkova ulica je med starejšimi Ljubljančani zelo znana, saj so se tam še pred nekaj desetletji urejale vse uradne zadeve, povezane z mestom: na Mačkovi ste dobili potni list in plačali kazni za odvoz avtomobila s pajkom.

Malo Ljubljančanov pa ve, da je to pravzaprav ena najstarejših mestnih ulic, na kateri so stavbe stale tudi že v času, ko je bila v srednjem veku še zunaj mestnega obzidja. Na ulici sta bila ubožnica in gostišče za potnike. Je pa tudi ena od ulic, ki je bila med prvimi uradno poimenovanimi ulicami. Namreč vse do leta 1770 so ulice poimenovali tako, kot so jim rekli domačini. Tistega leta pa so prvič uvedli hišne številke, predvsem zato, da bi prešteli lastnike posesti.

Hišne številke so zapisovali na ulice, kot so jih imenovali domačini, kjer jih ni bilo, so jih dodali. Tako je bila med novimi ulicami tudi Lingarjeva ulica oziroma Lingova gasa, v skladu s tedanjo navado poimenovana po lastniku hiše na ulici. Vlado Valenčič je v svoji knjigi Zgodovina ljubljanskih uličnih imen zapisal, da je bil Simon Lingau »nepomemben ljubljanski meščan, steklar«. O njem se kljub vsemu izve nekaj malega: Simon Lingau je zasteklil mnogo cerkvenih oken, ve se, da je junija 1695 zasteklil okna cerkve svetega Krištofa.

Poročen je bil z Ano, ki je veljala za zelo srborito žensko, vdovo po kiparju Janezu Khumerstainerju, avtorju kipa prvotnega Herkulovega vodnjaka. Ana se je po smrti prvega moža z njegovimi sorodniki zapletla v boj za dediščino, tudi za eno od hiš na ulici, ki je kasneje nosila ime po njenem drugem soprogu. Simon Lingau in njegova Ana sta bila od leta 1689 zapisana kot lastnika hiše na ulici, ne te, za katero je bila sodno bitko, temveč druge. Simon Lingau je umrl leta 1716, hiša je ostala v lasti njegove družine do leta 1731. Ni znano, zakaj so si domačini za poimenovanje ulice izbrali prav njegovo hišo. Kakor koli že – njegovo ime se je kot ulično ime ohranilo še po drugi svetovni vojni.