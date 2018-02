Da posest in razpečevanje posnetkov spolnih zlorab otrok, ni le zavržno dejanje samo po sebi, temveč da prej ali slej storilce doletijo posledice, je na lastni koži občutil Janez P. Moški sredi tridesetih let, ki ima ženo in dva majhna otroka, se je v sredo na ljubljanskem okrožnem sodišču soočil z obtožbo posesti in razpečevanja otroške pornografije. »Kriv sem,« je dejal v solzah in vidno razočaran sam nad seboj. Ker se je izkazalo, da je šlo bolj kot ne le za enkratno dejanje, jo je na koncu na sodišču dobro odnesel. Obsojen je bil na pogojno kazen desetih mesecev zapora s triletno preizkusno dobo. Ker sta se tako obramba kot tudi tožilstvo odrekla pritožbi, je kazen postala pravnomočna.

A formalnopravna kazen ni vse. Za njegovo početje je izvedela družina, kar je močno omajalo zaupanje preostalih družinskih članov do njega. Obsojeni se tudi boji, da bi za njegovo početje izpred petih let izvedeli v službi, ki bi jo lahko izgubil. Prav tako se sooča z močnim občutkom sramu pred lastnimi dejanji.

Posnetke poslal kanadskemu pedofilu »Zdaj nad vami visi Damoklejev meč in res ravnajte tako, kot ste obljubili pred sodiščem. Pa tudi doma, upam,« je po izreku sodbe dejala ljubljanska sodnica Metka Bergant Debevec, ki je glede višine kazni sledila predlogu tožilca Darka Novaka. Ta se je za pogojno kazen odločil tudi zato, ker je Janez P. še nekaznovan, tožilec pa je tudi verjel, da je šlo pri njegovem početju za enkratni dogodek. V preiskavi se je izkazalo, da je imel Janez P. 16 posnetkov spolnih zlorab deklet na računalniku le kratek čas in jih je sam izbrisal. Tožilstvo mu je v obtožnici očitalo, da je še 13 datotek spolnih zlorab otrok poslal na elektronski naslov nekemu Kanadčanu in tako sodeloval pri njihovem razpečevanju. Kot smo dodatno izvedeli, je bil Janez P. leta 2013 na nekdanjem družbenem omrežju netlog prijavljen z lažnim ženskim elektronskim računom manca.kos@gmail.com. Prek omrežja je vzpostavil kontakt z nekim Kanadčanom, s katerim je nato izmenjal datoteke. Do Janeza P. naj bi policisti prišli prav prek Kanadčana, ki je bil aretiran v domovini, pri njem pa naj bi kanadski organi našli ogromne količine otroške pornografije. Ker je bil Janez P. oziroma »Manca Kos« med njegovimi kontakti, so se povezali s slovensko policijo, ta pa je potrkala na vrata slovenskega osumljenca.