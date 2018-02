Zagotovo se strinjamo, da je curling estetski šport, zato mogoče nepoznavalca zavaja, da se mu zares zazdi le »uživanje v potovanju«, ampak uživanje ne izničuje napora, kot lahko potrdi vsak (vrhunski ali rekreativni) športnik katerekoli športne discipline.

Lahko se trudimo obrazložiti, da ko »meditativno porivamo diske na ledu proti središču« (čeprav mi dvajsetkilogramskim kosom škotskega granita zaradi njihove specifične oblike strokovno raje rečemo kamni), uporabljamo vrsto različnih mišic – od stabilizatorjev trupa do vseh mišic v nogah, in da sta v curlingu neverjetnega pomena stabilnost in ravnotežje. Lahko bi vas prepričevali, da je curling strateška in mentalno izredno zahtevna igra (morda se ji ravno zato reče tudi šah na ledu), kjer morajo igralci pokazati popolno zbranost med celotno tekmo, ki traja dve (»nenaporni«) uri in pol. Lahko bi razlagali, kako igralec curlinga s polno močjo pometa več kot štirideset metrov dolgo razdaljo – napor, ki je primerljiv s sprintom na kratke razdalje, in da tega ne naredi enkrat, ne dvakrat, ampak šestdesetkrat v eni tekmi. Lahko bi ponavljali, da so svetovni igralci curlinga, ki se bodo čez nekaj dni udeležili olimpijskih iger, fizično, psihično in mentalno prav tako kakovostno pripravljeni kot njihovi kolegi iz drugih športov. Ampak pri ljudeh, ki so si izrazito mnenje ustvarili na osnovi predsodkov in slabega poznavanja, takšni argumenti redko najdejo posluh.

Zato bi vas namesto tega preprosto prosili, da se v prihodnje pozanimate, o čem pišete, predvsem pa, da spoštujete naš olimpijski šport (pa tudi tekmovalce v bobu, smučarske skakalce, umetnostne drsalce, biatlonce, hokejiste, smučarje…), ker je, še enkrat poudarjamo, curling šport v polnem pomenu besede – z estetiko, eleganco, zbranostjo in verjemite nam, mišicami, potom in naporom.

Če pa vas še vedno nismo prepričali in si boste še kdaj želeli curling kot prispodobo uporabiti v svojem pisanju, vas toplo vabimo na kakšne turnirje, kjer boste pod strokovnim vodstvom inštruktorjev Curling zveze Slovenije lahko na lastni koži doživeli pravo curling katarzo.

Maruša Gorišek Curling zveza Slovenije