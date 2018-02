Rekviem za kulturo strokovnega dialoga?

Polemiko o primernosti romana Evangelij za pitbule avtorja Jiřija Bezlaja spremljam z začudenjem in zaskrbljenostjo. Ne skrbi me to, da se je razvila – nasprotno. Se pa sprašujem, zakaj sta dr. Igor Saksida in dr. Milena Mileva Blažić začutila potrebo, da debato o strokovni presoji o kakovosti romana iz strokovnih krogov prestavita v medije in na družbena omrežja, s čimer slovenski književnosti povzročata neposredno škodo. Zlasti področju književnosti za otroke in mladino, za katere dobrobit se zavzemata, kot poudarjata.