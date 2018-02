Spletna stran The Verge je prejšnji teden predstavila najnovejši poskus na področju pametnih očal, o katerem se je šušljalo že nekaj časa. Gre za Intelova pametna očala vaunt, ki se bistveno razlikujejo od Googlovega glassa in Snapchatovih očal za fotografiranje, a jim hkrati uspeva ohraniti ključne zmogljivosti pametnih očal.

Očala vaunt so na pogled zelo preprosta in so nalašč podobna običajnim očalom s širokimi okvirji. Tehtajo vsega 50 gramov, kar je sicer več od običajnih očal, a občutno manj od glassa. Tudi ko nekdo z očali vaunt uporablja pametne storitve, težko opazimo, da se dogaja kaj neobičajnega. Uporabniku podatke namreč posredujejo s pomočjo zelo šibkega laserja, ki od stekla očal neposredno v oko projicira sliko z ločljivostjo 400 x 150 pik. Ker sliko projicira v mrežnico, je ta vselej ostra, tudi če imate težave z vidom. To bi bilo lahko moteče, a so pri Intelu projekcijo zasnovali tako, da se skriva na robu našega vidnega polja in zato ne zahteva naše pozornosti, dokler se ne odločimo, da jo pogledamo. Morebitne skrbi, ker očala v oči projicirajo sliko z laserjem, pa pri Intelu odpravljajo z zagotovilom, da je laser tako šibek, da je povsem varen.

Dodatna ključna lastnost očal vaunt je, da v nasprotju z napravami iz mokrih sanj velikega brata, kot sta glass in Snapchatova očala, ne premorejo nobene kamere. Intel nadalje želi, da bi bila njihova uporaba čim manj moteča med družbeno interakcijo, zato se nagibajo k temu, da bi očalom dajali ukaze z zelo subtilnimi gibi. Kaj se bo izkazalo za najboljše, pa bo pokazal čas, ko jih bodo začele dopolnjevati različne vrste aplikacij.

Trenutna vizija, kaj bi očala vaunt lahko ponudila, predvideva predvsem posredovanje relevantnih podatkov v danih trenutkih oziroma pri opravilih, ko raje ne bi segali po telefonu ali šarili po listih papirja. Eden takih primerov je brskanje v trgovini, ko bi bilo precej preprosteje, če bi imeli nakupovalni seznam vselej na dosegu pogleda, namesto da ga moramo po najdenih pelatih ponovno vzeti iz žepa, da ne pozabimo zobne paste. Poleg tega bi ob pogovorih na telefonu lahko projicirala podatke, ki jih želimo vedeti o sogovorniku, ali pa prikazovala kuharski recept. Gre torej za zelo podobne cilje, kot jih želi izpolniti Googlov glass.

Očala bodo poleg laserja vsebovala še procesor za delovanje aplikacij, kompas in merilnik pospeškov, z mobilnikom pa jih bo mogoče povezati prek povezave bluetooth. Ključne operacije za delovanje očal bodo namreč potekale prav na telefonu. Čeprav The Verge poroča, da očala že delujejo, so načeloma še vedno v zelo zgodnji razvojni fazi, končne različice pa bi lahko vključevale tudi prepoznavanje glasu.