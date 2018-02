Odbojko na snegu so širšemu občinstvu prvič predstavili leta 2008 v avstrijskem smučarskem središču Wagrain. Odbojkarja Martin Kaswurm in Veit Manninger sta prvo igrišče postavila na višini 1850 metrov.

»Odbojkarski obračuni so pritegnili veliko zanimanja, saj si jih je v dveh dneh ogledalo več tisoč ljubiteljev športa, vsako leto pa je turnir ob žičnici Flying Mozart pritegnil več pozornosti medijev in sponzorjev. Nov mejnik je sledil leta 2011, ko je bila organizirana prva serija turnirjev, ki so jo iz Wagraina razširili še v St. Anton in nemški Spitzinsee, avstrijska odbojkarska zveza pa je odbojko na snegu priznala kot uradno panogo,« je pojasnila nekdanja vrhunska odbojkarica, danes pa tiskovna predstavnica Odbojkarske zveze Slovenije Ana Oblak.

V naslednjih letih so turnirji potekali še v Švici, Italiji, na Češkem in tudi v Sloveniji, je dodala sogovornica. »Pri nas smo na pobudo Karmen Jakob in Urbana Satlerja odbojko na snegu prvič lahko spremljali že leta 2011 na Rogli, kasneje pa še na Pokljuki, Krvavcu in v Kranjski Gori. Leta 2015 je Evropska odbojkarska konfederacija (CEV) odbojko na snegu priznala kot uradno panogo in jo sprejela pod svoje okrilje, leto pozneje je enako storila še Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB).«

Odbojka na snegu je v Evropi najbolj priljubljena v Avstriji, Italiji in Turčiji, pravi Oblakova, turnirji evropske serije pa so doslej potekali še v Švici, na Češkem, v Liechtensteinu in Sloveniji. »V letu 2018 bodo tudi prva državna prvenstva. Samo v Evropi jih bo potekalo sedemnajst, in sicer v Rusiji, Avstriji, Nemčiji, Latviji, Švici, Ukrajini, Armeniji, Gruziji, Grčiji, Litvi, Sloveniji in Turčiji ter na Češkem, Slovaškem, Norveškem, Hrvaškem in Madžarskem. Lani so prvi mednarodni turnir organizirali v Iranu, kjer je odbojka zelo priljubljena, poseben pa je bil zato, ker je tekmovanje potekalo na nadmorski višini več kot 3000 metrov.«

Oteženo gibanje Na vprašanje, ali je odbojka na snegu primerna tudi za rekreativce, sogovornica pojasni, da za zdaj tovrstna organizirana aktivnost še ne obstaja, a enako je bilo na začetku tudi z odbojko na mivki. »Ljudje morajo najprej spoznati panogo in se znebiti občutka, da jih bo na igrišču zeblo oziroma da jim bo neprijetno. Zagotovo bi se marsikdo, ki se že ukvarja z odbojko ali odbojko na mivki, želel preizkusiti tudi na snegu, če bi imel možnost. Za zdaj igrišč za odbojko na snegu v smučarskih oziroma zimskih turističnih središčih še ni zaznati, a se bo v prihodnje to verjetno spremenilo.« Najlažje je odbojko na snegu primerjati z odbojko na mivki, saj sta si panogi v osnovi precej podobni, medtem ko se od dvoranske kar precej razlikujeta. Pri odbojki na snegu, nadaljuje Oblakova, uporabljamo skoraj enaka pravila kot pri odbojki na mivki, z izjemo točkovanja, saj se niz igra le do 11. točke. Treningi večinoma potekajo na mivki, v pokritih dvoranah, pred turnirji pa se odbojkarji preselijo na sneg. »Velikost igrišča je enaka, prav tako število igralcev in žoga. Pri odbojki na snegu se med turnirjem površina navadno nekoliko spremeni, od bolj zamrznjene do mehkejše, zato se je treba prilagajati. Gibanje po snegu je oteženo, igralci so obuti v nogometne čevlje, oblečeni v smučarsko perilo in zimska tekaška oblačila. Dovoljene so rokavice. Pri sami igri imajo veliko prednost ekipe, ki dobro izvajajo začetne udarce, manj je tudi igre na moč in več varanja.«

V prihodnje olimpijska disciplina? Kako daleč se bo razvila odbojka na snegu, je težko napovedati. Zanimanja je precej, a je bila odbojka na mivki, preden jo je Mednarodni olimpijski komite uvrstil v olimpijsko družino, v svetu občutno bolj razvita, kot je trenutno odbojka na snegu, je iskrena Ana Oblak. »Po drugi strani si FIVB močno prizadeva, da bi odbojko lahko spremljali tudi na zimskih olimpijskih igrah. Prizadevanja so očitno že obrodila sadove, saj bodo odbojko na snegu predstavili že v okviru olimpijskih iger v Južni Koreji, 14. februarja v Pjongčangu. Tudi ambasadorji, ki jih je FIVB izbrala za promocijsko tekmo, so sama zveneča imena. Na snegu se bodo preizkusili nekdanji odlični brazilski odbojkar Giba, njegov rojak Emanuel, trikratni olimpijski prvak v odbojki na mivki, najboljša kitajska odbojkarica na mivki Xue Chen, nekdanja evropska prvaka v odbojki na mivki Stefanie Schwaiger in Nikolas Berger ter južnokorejski odbojkar Kim Yeon Koung, najkoristnejši igralec na olimpijskih igrah v Londonu.« Dogodek bo za razvoj te panoge izjemnega pomena, enako kot tudi letošnje prvo evropsko prvenstvo, ki ga bo gostila Avstrija. Prihodnje leto naj bi spremljali že svetovno serijo, leta 2020 pa naj bi odbojko na snegu igrali tudi na olimpijskih igrah mladih. Odbojka na snegu ima vse več privržencev tudi v Sloveniji, kjer je prvi turnir potekal pred sedmimi leti na Rogli, 4. marca pa bo v Žireh na sporedu še prvo državno prvenstvo doslej. Zanimanje za prvenstvo je precejšnje, saj zmaga prinaša nastop na evropskem prvenstvu v Avstriji. »Število parov, ki bodo lahko igrali na glavnem delu turnirja, je Odbojkarska zveza Slovenije omejila na dvanajst pri moških in osem pri ženskah. »Predvsem v moškem delu tekmovanja se je prijavilo že lepo število, koliko dvojic bomo lahko spremljali 4. marca v Nordijskem centru Žiri, pa je za zdaj še težko reči, saj prijavljanje še poteka,« je jasna sogovornica.

Tadej Boženk in Danijel Pokeršnik To sta leta 2017 najuspešnejša Slovenca v odbojki na snegu. Sezono sta končala na tretjem mestu na evropski lestvici in sta zmagovalca turnirja evropske serije v Kranjski Gori. Na finalu na Kronplatzu sta osvojila drugo mesto.