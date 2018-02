Slovenske teniške igralke so prejšnji teden izpolnile cilj in v Talinu obstale v 1. evroafriški skupini svetovnega tenisa, kamor se po porazu proti Poljski letos ne bo uvrstila moška reprezentanca. Oslabljena v pokalu federacij ni bila le slovenska ženska reprezentanca, ki je tekmovala brez Polone Hercog, Andreje Klepač in Dalile Jakupović, temveč tudi tekmice. Madžarka je nastopila brez Timee Babos (35. na svetu), za Hrvaško ni igrala nobena igralka izmed prve stoterice (Donna Vekić, Petra Martić, Ana Konjuh, Mirjana Lučić - Baroni), Švedinje so nastopile brez Johanne Larsson (83.).

Tamara Zidanšek, Kaja Juvan, Nika Radišič in Nina Potočnik so svoje delo opravile dobro ter dokazale, da je pred njimi lahko uspešna kariera v ekipnem tekmovanju. Če bodo držale skupaj in redno nastopale za Slovenijo. Iz Teniške zveze Slovenije so namreč pred odhodom v Estonijo sporočili, da je zaradi previsokih finančnih zahtev nastop odpovedala Dalila Jakupović. Na naše vprašanje, za kakšne zneske je šlo, so po nekaj dneh odgovorili, da predsednik TZS Marko Umberger sporoča: »Tenis Slovenija ima določen pravilnik, ki ureja nagrajevanje igralk, ki Slovenijo zastopajo v pokalu federacij. Dalila v ta pravilnik ni privolila in je odpovedala sodelovanje.«

Nastop v polfinalu v pokalu federacij so si zagotovile Nemke, Čehinje, Francozinje in Američanke. Osrednja mednarodna vest je bila, da se je na teniška igrišča po dobrem letu odsotnosti vrnila Serena Williams. Najuspešnejša teniška igralka vseh časov je med dvojicami igrala skupaj s sestro Venus, Američanki pa sta z 2:6, 3:6 izgubili proti Nizozemkama Lesley Kerkhove in Demi Schuurs.

Junak konca tedna pri moških je bil Mirza Bašić iz Bosne in Hercegovine. Bašić se je na turnir serije 250 v Sofiji uvrstil iz kvalifikacij. Na glavnem turnirju je premagal vse tekmece, vključno s Švicarjem Stanom Wawrinko. »Po četrtfinalni zmagi proti Nemcu Kohlschreiberju sem dobil dodatno kapljo samozavesti, ki mi je prišla prav v polfinalu proti Wawrinki in finalu proti Copilu. Ugotovil sem, da sem imel v preteklosti preveč spoštovanja do uveljavljenih igralcev. Zdaj sem sam sebi dokazal, da jih lahko tudi premagam,« je sijal od navdušenja Mirza Bašić.

Po nastopu v Davisovem pokalu je najboljši slovenski igralec Aljaž Bedene odpotoval v Buenos Aires, kjer bo nastopil na peščenem turnirju serije 250. Ljubljančan, ki je na najnovejši lestvici 51. igralec sveta, se bo jutri pomeril proti Jiriju Veselem (61.), oba dosedanja medsebojna dvoboja pa je dobil Čeh. Na trdi podlagi bo na turnirju enakega ranga igral Blaž Kavčič (108.), ki se bo v prvem krogu pomeril s Petrom Gojowczykom (63.).