Na slovenskem razstavnem prostoru se je predstavilo sedem podjetij: Comtrade, Domel, Eurotronik Kranj, Iskra Medica, Kinestica, Koval in Mesi. Podjetja so udeležbo na sejmu ocenila kot dobro priložnost za predstavitev svojih izdelkov in storitev, navezovanje poslovnih stikov s potencialnimi poslovnimi partnerji in tudi preverjanje konkurence ter najnovejših tehnologij na področju zdravstvene oskrbe. Na sejmu je izdelke in storitve s področja medicine predstavilo več kot 4200 razstavljavcev.

»Odločitev za nastop na sejmu izhaja iz naše namere za vstop na trg Bližnjega vzhoda, ki se nam zdi zanimiv zaradi relativne nerazvitosti področja rehabilitacije. Zanimajo nas celotni Združeni arabski emirati, Katar, Kuvajt, Pakistan, Iran. Največja prednost skupinske predstavitve je možnost izmenjave izkušenj in kontaktov v regiji. Na sejmu smo predstavljali rehabilitacijsko napravo, namenjeno rehabilitaciji nevroloških pacientov. Naše ključne stranke so rehabilitacijske bolnišnice. Dogovorjenih smo imeli 16 sestankov s potencialnimi distributerji in končnimi kupci,« je pojasnil Aleš Hribar iz Kinestice.