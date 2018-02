Tako je recital ob kulturnem prazniku in ob domačijski kuliseriji (za potrebe televizijskega snemanja sta bila brat in sestra postavljena v nekakšen meščanski salon 19. stoletja) dobil prav posebne vsebinske obrate, vodil pa nas je od velikega nemškega samospeva (Schumann in Wolf) prek argentinskega temperamenta, ki ga je razumeti kot spomin in zahvalo »drugi« domovini umetnikov, do slovenskih samospevov, med njimi tudi nekaj takih na Prešernovo besedilo, in končnih priredb ljudskih pesmi. Toda takšna pot ni bila »enostavna«, saj smo na začetku slišali manj pogosto izvajane Sch