Na območje, kjer naj bi strmoglavilo letalo, so napotili reševalne ekipe, še poroča Tass. Te so že našle dele letala, ki naj bi bili razpršeni po precej veliki površini. Po navedbah ruskega portala Russia Today (RT) so preiskovalci že našli črno skrinjico, pa tudi dve trupli.

Na krovu letala je bilo 71 ljudi (65 potnikov in šest članov posadke), popoldan pa so v Rusiji tudi uradno potrdili, da so v strmoglavljenju umrli vsi. Umrle bodo morali identificirati s pomočjo testov DNK, saj so trupla neprepoznavna. Letalo, ki je z radarjev izginilo štiri minute po vzletu, je namreč zagorelo že med padanjem.

Letalo, ki je bilo na poti v Orsk na jugozahodu Rusije, je strmoglavilo na območju Moskovske oblasti. Po besedah guvernerja Orenburške oblasti je bilo več kot 60 ljudi na krovu iz te regije. Med umrlimi so po besedah župana Orska najmanj en otrok in dva najstnika. Preiskovalci so sicer sporočili, da bo postopek ugotavljanja identitete ponesrečenih trajal od dva do tri mesece, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

Flight #6W703 took off from Moscow at 11:22 UTC time and 5 minutes later we tracked it descenting with 3300 feet per minute before the signal was lost. pic.twitter.com/6Bt5rCiKlm — Flightradar24 (@flightradar24) February 11, 2018

Šlo naj bi za sedem let staro letalo ruske družbe Saratov Airlines, ki je po navedbah očividcev iz vasi Argunovo strmoglavilo v plamenih. Družba je letalo pred letom dni kupila od druge ruske letalske družbe.

Letališče Žukovski v bližini Moskve je sporočilo, da od letala ni prejelo prošnje za zasilni pristanek.

Vzrok nesreče še ni znan. Po podatkih ministrstva bi lahko šlo za slabe vremenske razmere, preiskujejo tudi možnost človeške napake in tehničnih pomanjkljivosti. Tožilstvo je sprožilo preiskavo proti letalski družbi. Eno od črnih skrinjic so že našli.