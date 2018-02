Picassovo razburljivo življenje bo Banderas upodobil v desetdelni televizijski seriji v režiji Rona Howarda ter v filmu Carlosa Saure, v katerem bo kot Picasso ustvarjal svojo mojstrovino Guernica.

Tako kot so Picassa mnogi kritizirali, bo kritik, v to je prepričan, deležen tudi Banderas. Igralčevo življenje je umetnik zelo zaznamoval, saj oba izvirata iz španske Malage, hiši, v katerih sta preživela otroštvo, pa sta le štiri ulice narazen. »Bil je heroj. Spomnim se, da me je mama držala za roko in me zjutraj peljala v šolo, na poti do tja pa sva morala mimo njegove hiše na trgu Merced,« je za AFP na snemanju druge sezone ameriške serije Genij povedal 57-letni igralec.

»Ne morem se primerjati z najpomembnejšim umetnikom 20. stoletja, to bi bilo neumno in smešno,« je dejal Banderas, ki Picassu ni preveč podoben, mu je pa nekoč njegova hči Paloma, ko jo je srečal v Los Angelesu, povedala, da ga igralčev način govora spominja na očeta.

Toda največji izziv za Banderasa ne bo kup ličil, s pomočjo katerih ga bodo poskušali približati umetniku - na stolu za ličenje dnevno preživi pet ur dnevno - ampak »razumeti Picassa«, njegove odločitve, politične in umetniške, ter njegov odnos z ženskami. »Vedno ga je treba brati med vrsticami, če ga želiš resnično razumeti,« je menil Banderas.