Zadnji dve osebi sta ostali ujeti pod težkimi stebri, ki bi v primeru odstranitve po ocenah reševalcev najverjetneje sprožili zrušenje celotne 12-nadstropne stanovanjske zgradbe. S soglasjem svojcev so reševalno akcijo tako preklicali.

Gre za stavbo v mestu Hualien, ki ga je potres prizadel najhuje. Od vseh umrlih jih je bilo 14 pokopanih prav pod ruševinami te zgradbe. Zadnja pogrešana sta po dosedanjih ugotovitvah člana družine iz Pekinga, ki je na Tajvan prispela v ponedeljek in bila v času potresa nastanjena v hotelski sobi v drugem nadstropju stavbe. Trupla še treh članov družine so našli v soboto. Oblasti so sicer odredile dokončno porušenje treh delno uničenih stavb v Hualienu, med drugim znanega hotela Marshal.

Žarišče potresa z magnitudo 6,4 je bilo 18,3 kilometra severno od Hualiena na globini 10 kilometrov. Potres so zaznali ob 23.50 po lokalnem času, čutili pa so ga po celotnem Tajvanu. Sledilo mu je več kot 160 popotresnih sunkov, med drugim eden z magnitudo 4,7, zaradi katerega so začasno prekinili reševanje.

Zaradi potresa je več kot 1800 gospodinjstev ostalo brez elektrike, več kot 40.000 pa brez vode. Uničenih je več cest, mostov in stavb. Tajvanski premier Lai Ching-te je sporočil, da bo vlada za pomoč prizadetim namenila 300 milijonov tajvanskih dolarjev (8,3 milijona evrov).