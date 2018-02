Najstarejše slovensko mesto se od nedavnega ponaša z vpisom obhodov kurentov na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine, zato se bo državna sekretarka na kulturnem ministrstvu Damjana Pečnik še pred povorko udeležila slavnostne predaje uradne listine.

Pustno rajanje na Ptuju sicer poteka že vse od prejšnjega konca tedna, okoli 50.000 obiskovalcev od blizu in daleč pa si obetajo prav na današnji mednarodni povorki. Ulice in trge bo znova preplavila tisočglava množica pustnih mask in tradicionalnih likov, največ med njimi bo seveda kurentov iz vseh delov Spodnjega Podravja. Ob njih so vsakoletni gostje tudi orači, piceki in nekateri drugi značilni liki iz regije in vse Slovenije.

Tudi letos se bodo predstavile nekatere tuje skupine, saj jih pričakujejo kar iz enajstih evropskih držav, med drugim iz Belgije, Bolgarije, Francije in vseh sosednjih držav. »To bo zagotovo največji prikaz z največjim številom gostujočih držav udeleženk v širšem, tudi evropskem prostoru,« je dejal prvi mož Kurentovanja in podpredsednik Federacije evropskih karnevalskih mest (FECC) Branko Brumen.