Guterres je po sobotnem dogajanju opozoril pred »naraščanjem napetosti v Siriji in nevarnim razlivanjem konflikta preko njenih meja«. Poudaril je, da morajo vse sprte stani v Siriji in regiji spoštovati mednarodno pravo, ter jih pozval k prizadevanjem za takojšnjo in brezpogojno umiritev nasilja.

Izraelski premier Netanjahu je v soboto sporočil, da ne bo dovolil iranske vojaške navzočnosti v Siriji. »Izrael si želi miru, toda še naprej se bomo odločno branili pred vsakršnimi napadi in proti poskusom Irana, da bi v Siriji ali kje drugje vzpostavil svojo vojaško navzočnost,« je zatrdil.

Uradni Washington je podprl izraelsko operacijo. »Preračunljivo stopnjevanje nasilja s strani Irana in njegova ambicija, da bi vsilil svojo prevlado, ogroža vsa ljudstva v regiji, od Jemna do Libanona,« je sporočila tiskovna predstavnica State Departmenta Heather Nauert ter pozvala h končanju »zlohotnega« obnašanja Irana.

Sobotni incident je bil najhujši med Izraelom in Iranom po začetku vojne v Siriji leta 2011. Do njega naj bi prišlo zaradi iranskega drona, ki je vstopil v izraelski zračni prostor. Izrael je nanj odgovoril z napadom na sisteme sirske zračne obrambe in iranske cilje, ki so del iranske vojaške navzočnosti v Siriji. Po tem napadu pa je sirska vojska sestrelila izraelsko vojaško letalo, ki je strmoglavilo v dolini Jazreel na severu Izraela.