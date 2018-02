Njegovo smrt je včeraj naznanil ustvarjalec serije Skrivna naveza (The Wire) David Simon, ki je na twitterju zapisal: »Ne samo dober, mojstrski igralec – temveč preprosto eno najlepših človeških bitij, s katerimi sem kadarkoli delil dolge dneve snemanja.«

Mediji so poročali, da se je Cathey boril z rakom pljuč, vendar uraden vzrok smrti še ni bil objavljen.

Igralec bo javnosti najbolj ostal v spominu po vlogah v serijah Hiša iz kart (House of cards) in Skrivna naveza (The Wire). V Hiši iz kart je upodobil Freddyja Hayesa, lastnika restavracije, v katero je zelo rad zahajal lik Kevina Spaceyja Frank Underwood. V Skrivni navezi pa je igral vlogo Normana Wilsona, novinarja, ki je postal politični operativec. Ob tem je med drugim igral tudi v filmih Fantastični štirje (Fantastic four) in Roke kot kamen (Hands of stone).

»Cathey je bil edinstven«

Več igralcev in nekdanjih sodelavcev je danes izrazilo sočutje družini preminulega ter hvaležnost za to, da so ga lahko poznali. Med njimi je bil tudi Beau Williamson, ustvarjalec serije Hiša iz kart (House of cards), ki je zapisal »Reg Cathey je bil edinstven.« Na družbenih omrežjih so se mu poklonili tudi igralci Samuel L Jackson, Wendell Pierce in Chris Rock.

Shattered at the loss of Reg E. Cathey! Brilliant actor, humorist & friend! Irreplaceable! The ancestors about to be challenged!! — Samuel L. Jackson (@SamuelLJackson) February 10, 2018

We lost a masterful actor, a sonorous voice, a great colleague, and a kind friend. A more gregarious human being you could not find. A man whose presence was always a blessing and joy. I’m hard pressed to remember a moment of anger. A beautiful human being who will be missed pic.twitter.com/PiwDy0kVFC — Wendell Pierce (@WendellPierce) February 10, 2018