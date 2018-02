Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do 0, ob morju ter v krajih z izrazitejšo burjo do okoli 4 stopinje Celzija.

V nedeljo bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Burja na Primorskem bo do jutra oslabela in popoldne povsod ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 4, na Primorskem do okoli 9 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo oblačno, na severu bo čez dan pričelo rahlo snežiti. Popoldne se bo rahlo sneženje postopno razširilo nad vso Slovenijo, le po nižinah Primorske bo deževalo. Tam bo začela pihati šibka burja. V torek bo oblačno. Padavine bodo dopoldne oslabele in popoldne povsod ponehale. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, drugod pa severovzhodni veter.