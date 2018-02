Kot so zapisali na spletni strani ljubljanskega kluba je 34-letni napadalec zadnje tri sezone in pol igral na Japonskem za Omiyo Ardijo in drugoligaša Shonan Bellmare. Pred tem je igral tudi za Crveno zvezdo, Lierse, Himki, Vojvodino in Sion. Med letoma 2008 in 2014 je zbral tudi 14 nastopov za reprezentanco Srbije ter dosegel dva gola.

»Imel sem kar nekaj možnosti, a sem se po konkretnih pogovorih odločil za Olimpijo. Ljudje v klubu so mi predstavili svoj projekt, nasploh pa me veseli, da je klub od prihoda Milana Mandarića resen kandidat za osvajanje lovorik. Prav to me je prepričalo v prestop v Ljubljano, saj želim v maju dvigniti dve lovoriki,« je za klubsko stran dejal Mrđa.

Mrđa se je soigralcem pridružil v turškem Beleku, na prvo priložnost v zeleno-belem dresu pa bo čakal v nedeljo, ko se bodo zmaji pomerili z beloruskim Dinamom iz Minska.