Prevc, šele 24. po prvi seriji, je z odličnim finalnim skokom precej napredoval (97 in 113 m/234,3). Tilen Bartol, 12. po prvi seriji, je bil na koncu 16. (106 in 102 m/220,8), Jernej Damjan pa 28. (97 in 95,5 m/201,3). Timi Zajc se na 33. mestu ni uvrstil v finale (97 m/98,6) in je drugi nastop zgrešil za štiri desetinke.

V zelo hladnem vremenu je veter močno vplival na razplet tekmovanja, prva serija pa je zaradi številnih prekinitev trajala več kot uro in pol, tudi v finalu ni bilo dosti drugače, je pa bila zaradi manjšega števila skakalcev nekoliko krajša. Vse skupaj je bilo precej oddaljeno od prave olimpijske preizkušnje in je bolj spominjalo na kaos, ki ga je v živo spremljalo le okrog 1000 gledalcev. V njem se je najbolje znašel 22-letni Wellinger za prvo nemško posamično medaljo v skokih po Jens Weissflogu in iger leta 1994 v Lillehammerju.

Peter Prevc je bil po prvem skoku daleč od najboljših. Moral je kar štirikrat na startno mesto, med čakanjem na ugodnejši veter so ga celo ogrnili z odejo, saj so se temperature spustile na okrog 10 stopinj pod lediščem. Na koncu pa je nekako iztisnil 97 m, vendar je izgubil vse možnosti za vidnejšo uvrstitev. V drugi seriji, ko je nastopil takoj, ko je bilo mogoče, pa je s 113 m dosegel tretjo daljavo dneva, vendar med deseterico ni mogel več.

»V drugem skoku sem bil bolj jezen in se je lepo izšlo vse skupaj. V prvem pa sem bil štirikrat na zaletišču in težko je obdržati maksimalno osredotočenost pet minut. Poleg tega je bilo zelo mrzlo in ker pod tekmovalnim dresom nimamo skoraj nič, se hitro ohladiš, to niso teki, ko si ves čas v gibanju. Tako finalni skok sicer ne more biti obliž na celotno tekmo, je pa lepše izhodišče pred veliko skakalnico,« je takoj po tekmi za Televizijo Slovenijo povedal Prevc.

V drugi seriji je bil slovenski osmoljenec Tilen Bartol, na 12. mestu po prvem skoku. Pred finalom je moral enkrat s startne rampe in je imel štiri metre krajši skok kot prvič. Tudi Damjan 27. mesta s prvega nastopa ni obdržal, Prevc pa je prehitel najboljšega Avstrijca Stefana Krafta, ki je bil 13.

Še bolj razočarani so bili Poljaki. Stefan Hula je vodil po prvi seriji (111 m/131,8 točke). Drugo mesto sta si si delila njegov rojak in branilec naslova Kamil Stoch (106,5 m/125,9) ter Forfang. Prevc je vodil vse do nastopa svetovnega prvaka v poletih Daniela Andreja Tandeja, ki je skočil 111,5 m in 13. mesto s prve serije zamenjal za končno šesto mesto in napovedal norveški uspeh. Johansson se je nato z desetega povzpel na zmagovalni oder, ko je v finalu izenačil rekord skakalnice (113,5 m).

To daljavo je nato ponovil še Wellinger in s petega mesta segel po zlati medalji, drugi najžlahtnejši na OI, prvo je osvojil na ekipni tekmi pred štirimi leti v Sočiju. Forfang se je edini izmed najboljše trojice iz uvodne serije tudi po finalu obdržal na zmagovalnem odru, le štiri desetinke do brona so ločile četrtouvrščenega Stocha, Hulo na petem pa devet. Tandeju so sledili najboljši Japonec Ryoyu Kobayashi, od osmega do desetega mesta so bili trije Nemci Markus Eisenbichler, Richard Freitag in Karl Geiger, tik pred Prevcem na 11. mestu pa je bil štirikratni olimpijski zmagovalec Simon Ammann iz Švice.

Skakalci se bodo na veliki napravi za odličja drugič pomerili v soboto, 17. februarja, v ponedeljek, 19. februarja, pa bo še ekipna tekma. Skakalke se bodo odličja pomerile v ponedeljek, 12. februarja.