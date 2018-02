Čas druge svetovne vojne je predstavljal največjo morijo v človeški zgodovini, ki je prizadela tudi Slovence. To je bil čas hudih preizkušenj. Vsi, ki so preživeli, lahko živo pričajo o tem, kako hudo je bilo. Ta generacija bo počasi tistim, ki niso izkusili teh težkih dni, pustila veliko odgovornost in pomembno dolžnost, da njihov klic »nikoli več« ne zamre, je spomnil Pahor.

Po njegovem mnenju se morajo zato zlasti mladi zavedati, da so rojeni v svobodi tudi zaradi hudih vojnih preizkušenj in osvobodilnega boja. »Danes smo v suvereni, svobodni, demokratični državi in imamo odgovornost skrbnega negovanja demokracije, da se nikoli več ne bi zgodilo, da bi totalitarizmom, ki dvignejo roko nad svobodnega človeka, pustili prosto pot,« je opozoril Pahor.

Poleg tega je po mnenju predsednika naša dolžnost, da vse spore rešimo po mirni poti in mladim položimo na srce, da poskušajo po najboljših močeh ohranjati spomin na ta čas, da si bodo tako bolj zavarovali njihovo svobodo, demokracijo, spoštovanje človekovih pravic in strpnost.