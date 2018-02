Do napada naj bi prišlo zaradi iranskega drona, ki je vstopil v izraelski zračni prostor. Izrael je odgovoril z napadom na 12 ciljev, med katerimi so bili trije sistemi sirske zračne obrambe in štiri iranski cilji, ki so del iranskega vojaške prisotnosti v Siriji. Med njimi je bil tudi iranski nadzorni sistem, ki naj bi bil odgovoren za izstrelitev drona.

Pilota preživela strmoglavljenje Po uspešno izvedenem napadu je sirska vojska sestrelila najmanj eno izraelsko vojaško letalo, ki je strmoglavilo v dolini Jazreel na severu Izraela. Po navedbah izraelske vojske sta pilota strmoglavljenje preživela, eden je huje ranjen. »Ob zori je zionistični sovražnik izvedel novo agresijo zoper eno izmed naših vojaških oporišč v osrednjem delu države,« je poročala sirska tiskovna agencija Sana. Po navedbah Sirskega observatorija za človekove pravice so bili cilj izraelske vojske tudi druga vojaška oporišča na vzhodu osrednje province Homs, kjer je nameščeno tako iransko kot rusko vojaško osebje.

Netanjahu v Moskvi s Putinom Predsednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu se je večkrat sestal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in razpravljal o iranskem vplivu v Siriji in Libanonu. Netanjahu je Rusijo poskušal prepričati, da omeji iransko prisotnost blizu izraelskih meja in prepreči njegovo vojaško poseganje v Sirijo. Na srečanju v Moskvi je še dejal, da želi Iran s svojo vojaško prisotnostjo v Siriji razviti orožje, ki bi ga uporabil zoper Izrael. Tiskovni predstavnik izraelske vojske Ronen Manelis vztraja, da vojska ne želi stopnjevanja napetosti s Sirijo. Ob tem pa opozarja, da se Sirci in Iranci igrajo z ognjem. »Vsakdo, ki bo deloval proti Izraelu, bo plačal visoko ceno,« je na twitterju zapisal Manelis.

Pravica do samoobrambe Iran je medtem izraelske očitke o uporabi drona javno obtožil in dejal, da je imela Sirija v odgovor na izraelske zračne napade pravico do samoobrambe. »Da bi prikrili svoje zločine v regiji, se izraelski politiki zatekajo k lažem,« je dejal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Bahram Gazemi. Ob tem je dodal, da Iran ni vojaško prisoten v Siriji, ampak je v državo na prošnjo sirijskega režima poslal samo vojaške svetovalce. »Vlada in sirska vojska se zgolj branita zoper izraelsko agresijo,« je še dejal Gazemi. Iran, Rusija in libanonska šiitska skupina Hezbolah sicer že od začetka državljanske vojne podpirajo režim sirskega predsednika Bašarja al Asada.