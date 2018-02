Na grškem tožilstvu v povezavi s korupcijsko preiskavo podrobneje obravnavajo osem nekdanjih grških ministrov in dva nekdanja premierja, poroča BBC. Švicarsko farmacevtsko podjetje Novartis naj bi namreč zdravnikom plačevalo predpisovanje njihovih zdravil po višjih cenah, nekdanji politiki pa naj bi prejemali podkupnine. Po navedbah tiskovne agencije AMNA naj bi ti skupno prejeli okoli 50 milijonov evrov.

Po navedbah tujih medijev gre za politike, ki so javno delovali med letoma 2006 in 2015, njihovih imen pa uradno niso javno objavili. Grški mediji so sicer poročali, da je bil v škandal vpleten tudi nekdanji premier Antonis Samaras, ki je bil na položaju med letoma 2012 in 2015, a je ta za tiskovno agencijo AP navedbe že zanikal ter jih označil za klevete.

Po mnenju tožilstva je domnevno prirejanje cen Grčijo v času hude gospodarske krize stalo na milijarde evrov, a uradne številke še niso znane. Tožilstvo je grškemu parlamentu predložilo dokumente s podrobnostmi preiskave, poslanci pa se bodo sedaj morali odločiti, ali bodo nekdanje kolege kazensko preganjali ali ne.