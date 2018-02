Kopitar je tako na tri podaljšal niz tekem z zadetkom in svoj strelski izkupiček na 54 tekmah letošnje sezone povečal na 22. Ob tem je prispeval tudi 36 podaj. Na zmagovalne tirnice se je vrnil tudi vratar Jonathan Quick, ki je ubranil 35 strelov.

Samozavest med kralji

Sicer sta se med strelce za kralje, ki so tokrat odigrali prvo tekmo v gosteh od skupaj sedmih, v drugi tretjini vpisala še Nick Shore in Jonny Brodzinski, gol za vodstvo domačih je v prvi tretjini dosegel Aaron Ekblad.

»Mislim, da je nad nami spet prevladala mirna sila. Quick je bil zanesljiv med vratnicama in mislim, da je bila cela ekipa zato bolj samozavestna,« je po tekmi povedal trener kraljev John Stevens. S tremi podajami se je za kralje izkazal Derek Forbort.

Kralji bodo drevi igrali v gosteh pri Tampi, panterji se v ponedeljek podajajo v Edmonton.

V ostalih tekmah so New York Islanders po podaljšku s 7:6 premagali Detroit Red Wings, Dallas Stars pa so bili po kazenskih strelih s 4:3 boljši od branilcev naslova Pittsburgh Penguins.

Z enakim izidom so New York Rangers v rednem delu premagali Calgary Flames, Washington Capitals so bili od Columbus Blue Jackets boljši s 4:2, Carolina Hurricanes pa od Vancouver Canucks s 4:1. Winnipeg Jets so proti St. Louis Blues klonili z 2:5, Anaheim Ducks pa so Edmonton Oilers premagali s 3:2.