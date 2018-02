Mlada slovenska ženska teniška reprezentanca si je v Talinu po zmagi nad Švedsko zagotovila obstanek v 1. evro-afriški skupini. Slovenske igralke so na pot odpotovale oslabljene, brez najboljših posameznic Polone Hercog in Dalile Jakupović ter najboljše igralke med dvojicami Andreje Klepač. Kljub temu so Tamara Zidanšek (2 zmagi in poraz med posameznicami), Kaja Juvan (1:1), Nina Potočnik (1:0) in Nika Radišič izpolnile cilj ter v Estoniji obstale v 1. evro-afriški skupini, kamor so napredovale lani. Zanimivo je, da so Slovenke tudi lani v 2. evro-afriški skupini premagale Švedsko, a sta v višjo skupino napredovali obe reprezentanci.

Le eno uro, v obeh nizih po pol ure, je potrebovala Kaja Juvan (489. na svetu), da je s 6:1, 6:3 premagala Švedinjo Jacqueline Cabaj. Ljubljančanka z igrami dokazuje, da njena uvrstitev na članski svetovni lestvici ni realna in da si lahko v tej sezoni, ko se bo posvetila članskim turnirjem, obeta skok na lestvici. Dvajsetletna Tamara Zidanšek (178. na svetu) in 22-letna Švedinja Rebecca Peterson (137.) sta v nadaljevanju večera poskrbeli za dolg dvoboj. V prvih dveh nizih je imela pobudo Slovenka, imela v prvem nizu pri vodstvu s 4:3 prednost odvzema servisa, a izgubila tri igre zapored. V drugem nizu je Slovenka vodila s 5:2, tekmica pa je imela pri zaostanku 4:5 žogico za izenačenje. Tamara Zidanšek jo je ubranila ter si priigrala zmago. V tretjem nizu je bila Slovenka boljša tekmica ter po dveh urah in 18 minutah strla odpor višjeuvrščene igralke. Ker so na sosednjem igrišču Madžarke premagale Hrvatice, je že pred igro dvojic postalo jasno, da je Slovenija izpolnila cilj. Madžarke čaka dodatni dvoboj za nastop v kvalifikacijah za svetovno skupino, Švedinje pa se bodo borile za obstanek v prvi diviziji. Zanimivo je, da so Švedinje v dvoboju ugnale Madžarke. Slovenija je končala z nastopi v Talinu in bo prihodnje leto znova tekmovala v 1. evro-afriški skupini.

Najboljših osem reprezentanc se bo danes in jutri merilo v svetovni skupini pokala federacij. V Minsku bo Belorusija gostila Nemčijo, v Pragi Češka Švico, v La Roche-sur-Lyonu Francija Belgijo in v Ashevillu ZDA Nizozemsko. Največ pozornosti bo požel slednji dvoboj, saj se bo v tekmovalno areno po enoletni odsotnosti zaradi nosečnosti in materinstva vrnila Serena Williams. »Komaj čakam, da stopim na igrišče. Pričakujem, da bom stopnjevala pripravljenost ter se kmalu veselila novih uspehov,« pravi Serena Williams.

1. evro-afriška skupina, skupina C, 3. krog: Slovenija – Švedska 2:0 – Juvan – Cabaj 6:1, 6:3, Zidanšek – Peterson 4:6, 6:4, 6:2, Hrvaška – Madžarska 0:2, končni vrstni red: 1. Madžarska 2 zmagi in 1 poraz, 2. Hrvaška 2:1, 3. Slovenija 1:2, 4. Švedska 1:2.