Györ prihaja brez razgaljene Norvežanke

Rokometašice Krima Mercatorja imajo po dveh krogih drugega dela lige prvakinj polovičen izkupiček: domačo zmago proti danskemu Midtjyllandu (24:23) in gostujoči poraz proti ruski ekipi Rostov Don (22:29). Krimovke danes ob 19. uri na Kodeljevem čaka tretja tekma v skupini I, njihov nasprotnik pa bo madžarski Györ, trikratni prvak Evrope (2013, 2014, 2017).

Krim je v Rusiji prikazal eno svojih najslabših napadalnih predstav, za morebiten skalp Madžark, ki so v minuli sezoni dvakrat premagale Krim kar s 17 goli razlike (39:22, 34:17), pa bo treba na današnjo pustno soboto pokazati vrhunsko igro. Ljubljančanke naj bi imele lažje delo zaradi poškodb v taboru Györa: že nekaj časa sta poškodovani Brazilka Eduarda Amorim in Nemka Anja Althaus, na zadnji tekmi lige prvakinj proti danskemu Nykobingu pa se je poškodovala še Norvežanka Nora Mörk. Ena najboljših igralk na svetu, ki je bila med nedavnim EP na Hrvaškem v središču afere s fotografijami (neznanci so ji vdrli v mobilnik in ukradli fotografije v razgaljenih pozah, te pa so si nato med seboj pošiljali igralci in člani vodstva moške reprezentance Norveške), si je strgala kolenske vezi, zato jo čakata operacija in polletna rehabilitacija.

A Györ ima še vedno vrhunski igralski kader: Madžarki Zsuzsana Tomori in Anita Görbicz, Nizozemki Cornelia Groot in Yvette Broch, Norvežanki Stine Oftedal in Kari Grimsbö, Danka Anne Hansen, Čehinja Jana Knedlikova… Tega se zaveda tudi Krimova igralka, Grkinja Lamprini Cakalu, ki tudi zaradi težav s stopalom na prvih dveh tekmah v drugem delu še ni dosegla nobenega gola: »Čaka nas težak dvoboj z eno najboljših ekip v Evropi. Verjetno je za nas dobro dejstvo, da nismo favoritinje, zato bomo lahko igrale neobremenjeno in sproščeno. A presenečenja so možna, skušale pa bomo izkoristiti odsotnost poškodovanih igralk Györa, čeprav imajo Madžarke vseeno dolgo klop. Zmage ne bi želela napovedovati, se pa lahko enakovredno kosamo s tekmicami.«