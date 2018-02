Standard, ki so ga deležni slovenski alpski smučarji v hitrih disciplinah, je na ravni najbolj luksuznih petzvezdničnih hotelov, kakršnega si za svoje bivanje lahko privoščijo le najboljše in najbogatejše svetovne nogometne ekipe. Ker je proga za smuk in superveleslalom od olimpijske vasi oddaljena eno uro vožnje, bivajo v hotelu tik ob tekmovališču v Džongsonu, kjer bo jutri (ob 3. uri po slovenskem času) boj za olimpijske kolajne v kraljevski disciplini smuku.

Olimpijski smuk je tekma presenečenj

»Ker smo povsem odmaknjeni in na samem, saj daleč naokoli ni nič drugega kot hotel in gondola, sploh ne občutimo olimpijskega duha in vzhičenosti. Meni je to zelo všeč, saj iz hotela stopimo dobesedno na progo. Vse skupaj je malo bolj umirjeno in dosegljivo peš,« je izpostavil Boštjan Kline, prvi zvezdnik slovenske reprezentance za hitre discipline. Na poti v Pjongčang se je ekipa za štiri dni ustavila v Združenih arabskih emiratih, kjer je v poletnih razmerah opravila pet kondicijskih treningov, se v sproščenem vzdušju malo odklopila od smučanja in mraza ter napolnila baterije.

Čeprav hvalijo pripravljenost proge, kar pomeni, da imajo vsi enake pogoje, se slovenski tekmovalci z njo še niso spoprijateljili. Na prvih dveh treningih (drugi je bil na skrajšani progi) se nihče ni uvrstil med najboljših trideset: Boštjan Kline je bil 34. in 40., Klemen Kosi 35. in 45., Martin Čater 38. in 44., Miha Hrobat 44. in 46. ter Štefan Hadalin, ki trenira za kombinacijo, 62. in 59. »Če je sonce, je smuk fenomenalen za uživanje. Proga je zelo razgibana z veliko skoki. Odločala bosta pravi občutek in ohranjanje čim večje hitrosti,« je napovedal Boštjan Kline.

Čeprav mu ne gre po željah, ostaja optimist. »Sanje so seveda kolajna. Skušal bom narediti tisto, kar najbolje znam, na koncu pa bodo številke povedale vse. Olimpijske igre so vendarle tekma presenečenj, saj sta pritisk in trema večja kot na ostalih. Optimizem in upanje na visoko uvrstitev črpam prav iz tega, da je to tekma, na kateri je mogoče vse. Tudi če nisi med prvimi desetimi favoriti, se lahko z najboljšo vožnjo kariere prerineš na vrh. Mogoče je prav vse, le vse adute, ki jih imaš v rokavu, moraš pokazati,« ostaja optimist 26-letni Mariborčan.