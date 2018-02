Dončić je 27 točkam dodal še tri podaje, dva skoka in ukradeno žogo, nad njim pa so tekmeci storili kar 13 prekrškov. Posledično je imel tudi največji indeks na tekmi - 33. Za Real, ki je ob koncu zapravil napad za morebitno zmago, je zaigral tudi Anthony Randolph, igral je malce več kot šest minut in pol ter v tem času zbral štiri točke in skok. Zadnji napad je začel prav Dončić, vendar je v preigravanju padel, sicer podal žogo do soigralcev, vendar se je še po sodnikovem žvižgu na tleh držal za koleno.

Že pred tem je Aleksej Nikolić z Brose Bambergom izgubil na gostovanju pri Fenerbahčeju z 69:77. Nikolić je igral slabih 20 minut, v katerih je prispeval sedem točk, po tri skoke in podaje ter ukradeno žogo.