»Po dveh letih šolanja na gimnaziji sem si želel nekaj več. Najprej sem razmišljal, da bi v Ljubljani opravljal mednarodno maturo, ampak želel sem si tujine,« nam je povedal Juš Tavčar, danes dijak četrtega letnika mednarodne šole United World College (UWC) of the Adriatic v Devinu. »UWC me je prepričal zaradi diverzitete. Tu v Devinu šolo obiskuje 180 dijakov iz 90 različnih držav. Prav ta konglomerat mnenj in občutkov me je očaral,« je poudaril Juš. Čeprav je za večino bodočih študentov samoumevna izbira gimnazija, se je po njegovem dobro zavedati, da do univerze ne vodi le ena pot: »Zdi se mi, da bi dijaki morali biti seznanjeni s tem, da obstaja več možnosti izobraževanja in da so tudi drugačni načini prikazovanja sveta.«

Hkrati šole UWC ponujajo rešitev za tiste, ki z izkušnjo izobraževanja v tujini ne želijo počakati do univerze, je prepričan Juš. Mreža šol UWC danes združuje 17 šol na štirih celinah, slovenski dijaki pa se lahko prijavijo na izbor za mesta na UWC Adriatic v Italiji, UWC Mostar v Bosni in Hercegovini ter Li Po Chun UWC v Hongkongu. Vsaka izmed šol nosi pečat lokalnega okolja, druži pa jih vzpodbujanje dijakov k spoštovanju raznolikosti, medkulturnemu razumevanju, dialogu, samoiniciativnosti in medsebojni odgovornosti.