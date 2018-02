V sedmerici finalistov je tudi SAP Slovenija, ki se je tokrat za merjenje kakovosti odnosa med zaposlenim in organizacijo odločil prvič. Tudi zato, ker želi krepiti znamko dobrega zaposlovalca, kot med drugim poudarja Gregor Potočar, generalni direktor SAP Slovenija, ki kot specialist za poslovne aplikacije v Sloveniji deluje od leta 1999.

»Zlata nit je ugleden izbor najboljših zaposlovalcev v Sloveniji. Podjetjem, ki veliko pozornosti namenjajo zaposlenim in njihovemu razvoju, pa ponuja tudi ustrezne priložnosti, da se predstavijo precej širše kot zgolj skozi produkte in storitve: skozi odnos do zaposlenih in vizijo svoje kadrovske politike.« V podjetju, ki zaposluje 37 sodelavcev, od sodelovanja v Zlati niti pričakujejo predvsem, da bodo prav z vprašalnikom o kakovosti odnosa med zaposlenim in organizacijo »izvedeli več o sebi, kje smo v primerjavi z drugimi slovenskimi zaposlovalci, kaj lahko storimo, da bomo na slovenskem trgu tudi v kadrovskem smislu še konkurenčnejši. Navsezadnje pa že dejstvo, da smo med finalisti izbora, utrjuje pripadnost zaposlenih podjetju, hkrati pa jim izreka priznanje, saj soustvarjajo naše delovno mesto. Tudi sam sem izredno ponosen, da smo se uvrstili med najboljše,« poudarja Potočar, ki je mesto generalnega direktorja prevzel jeseni 2016.

Sodelavci kot partnerji

V SAP, ki na globalni ravni spada med bolj zaželene zaposlovalce, večjih težav pri zaposlovanju nimajo. »Različne raziskave pa tudi naše lastne izkušnje kažejo, da mlade zanima predvsem pridobivanje novih znanj – ob podpori mentorjev, da želijo delati pomembne stvari, želijo nositi odgovornost in uživati zaupanje. Zato verjamem, da tisti mladi, ki se odločijo za delovno mesto, ki jim ustreza, ne odlašajo z zaposlitvijo. Obenem pa so pri našem delu ključne izkušnje starejših, mentorjev ter raznolikost pristopov in pogledov, ki bogatijo večgeneracijsko ekipo. Mi iščemo partnerje, ljudi, ki so odločni, ustvarjalni in vedo, kaj hočejo. Veseli me, da jih uspešno najdemo – mlade ali starejše, ki so odprti tudi za najrazličnejša sodelovanja in pridobivanje novega znanja,« poudarja Potočar.

»V Red Orbitu vsak petek končamo z dogodkom TGIF (Thank God It's Friday – Hvala bogu, da je petek), na katerem povzamemo najpomembnejše dogodke in dosežke preteklega tedna. Prejšnji teden seveda ni manjkalo navodilo, da moramo v soboto vsi takoj v Dnevniku preveriti, ali smo finalisti. Glas o uvrstitvi v finale se je hitro razširil prek slacka, ki ga v podjetju uporabljamo za medsebojno komunikacijo. Ne vem, kako, ampak stvar je eskalirala do tega, da moram zdaj za sodelavce speči torto,« je navdušenje, da se je Red Orbit uvrstil v sedmerico finalistov, zelo slikovito orisal direktor Andraž Štalec.

Tudi ekipa Red Orbita, v kateri je trenutno 18 sodelavcev, se sooča s težavami pri pridobivanju novih sodelavcev. »V preteklem letu je zaposlovanje postalo izredno težko. Kadrov ni. Res je, da delamo v dokaj specifični panogi, pa vseeno. Vseskozi imamo razpise za različna delovna mesta in izredno težko dobimo primerne kadre. Nizka stopnja brezposelnosti je seveda dobrodošla, vendar pomanjkanje kadra v visokotehnoloških podjetjih lahko vodi v počasnejšo gospodarsko rast, česar si seveda nihče ne želi,« razmišlja Štalec. Letos imajo v načrtu zaposliti sedem novih sodelavcev. Ker pa želijo zgraditi še močnejšo ekipo, veliko vlagajo tudi v izobraževanje zaposlenih.