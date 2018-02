»Zelo smo bili presenečeni, ko smo iz Bruslja prejeli zahtevek za vračilo. Kot da bi padel z neba. To se je očitno skrivalo pred nami,« je ogorčen Božidar Kante, dekan mariborske filozofske fakultete. »Ko sem leta 2015 prevzel dolžnosti dekana, mi predhodnik Marko Jesenšek ni niti z besedo omenil tega projekta niti mi ni nakazal, da bi lahko za fakulteto nekoč postal hud finančni problem.«

Univerza v Mariboru je 29. januarja nakazala 158.753,91 evra na transakcijski račun Evropske unije. To je denar, ki je bil neupravičeno porabljen v okviru čezmejnega evropskega projekta Tempus morems. Do leta 2011 je bila koordinatorica projekta univerza v Marburgu, septembra istega leta pa je vse obveznosti in zadolžitve nosilke prevzela mariborska univerza. Odgovorna oseba projekta, ki naj bi pospešil modernizacijo visokega šolstva v državah bivše Jugoslavije in omogočil hitrejšo uvedbo bolonjske reforme, je postal tedanji tajnik filozofske fakultete Mladen Kraljić.

Evropski denar porabljali zelo po domače

Leta 2015 so izvedbo projekta vzeli pod drobnogled revizorji in konec leta 2016 spisali obširno poročilo pristojnim v Bruslju. Ugotovili so, da je bila četrtina od skupaj porabljenih 616.000 evropskih evrov porabljena neupravičeno. Manjkali so fakture, potrdila o plačilu in druga dokumentirana dokazila o utemeljeni porabi denarja, predvsem v zvezi z nakupom opreme in plačilom honorarjev ter drugih stroškov sodelujočih visokošolskih uslužbencev. Stroške dela so nekaterim poplačevali kar na osebne račune, brez ustrezno sklenjene pogodbe, so ugotovili revizorji. Povedano drugače: sodelujoči univerzitetniki s skupaj 12 univerz so razpoložljiv evropski denar porabljali zelo po domače.

Ko so na univerzi prejeli revizijsko poročilo, je Kraljić že napredoval na nov vodstveni položaj v rektoratu, postal je glavni tajnik Igorja Tičarja. Avgusta lani je moral izprazniti pisarno. Eden izmed domnevnih razlogov, da so ga premestili na drugo delovno mesto v rektoratu, je bil spodleteli nakup novega službenega luksuznega avtomobila audi A8 za potrebe rektorja. So pa v rektoratu sočasno razčiščevali tudi Kraljićevo odgovornost v proslulem evropskem projektu. Prišli so do ocene, da je čist kot solza in da ga ne bodo poklicali k odgovornosti. Za vse ugotovljene nepravilnosti naj bi bili po njihovi presoji odgovorni izključno Kraljićevi predhodniki na univerzi v Marburgu.