Skupinsko očiščenje na podelitvi nagrad

Umetnost je sicer dobra, a boljše so pečene piške, je citiral Vinko Möderndorfer na velikem odru Cankarjevega doma. Spet smo bili priče ustaljenemu ritualu. Govornik javka, toži, obsoja, citira, zasmehuje in je nasploh kritičen do oblasti. Logično, oblast nima posluha za umetnost. Za njo je to neko brezvezno izživljanje zafrustriranih. Nepotreben strošek.