Guizarja Valencio so aretirali v soseski Ciudad de Mexica La Roma, pri čemer pa niso uporabili sile, je pojasnil vodja mehiške nacionalne varnostne komisije Renato Sales. Guizar Valencia, znan tudi po vzdevku Z-43, naj bi vodil enega najbolj nasilnih mamilarskih kartelov v Mehiki Los Zetas.

Zanj so tako ameriške kot mehiške oblasti izdale več nalogov za aretacijo, v katerih ga obtožujejo tihotapljenja drog in orožja, organiziranega kriminala, umorov ter ugrabitev.

Najbolj iskana oseba v Mehiki

Po navedbah ameriškega State Departmenta je 38-letni vodja Los Zetas »odgovoren za uvoz več tisoč kilogramov kokaina in metamfetamina v ZDA na leto. Los Zetas so pod vodstvom Guizarja Valencie med sistematičnim zavzetjem obmejnega območja med Gvatemalo in Mehiko ubile nešteto gvatemalskih civilistov,« so še zapisali.

Mehiški notranji minister Alfonso Navarrete je vojski in obveščevalnim službam čestital za aretacijo osebe, ki jo je označil za najbolj iskano s strani vlade, navaja nemška tiskovna agencija dpa.