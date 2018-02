Prebivalstvo v Sloveniji se v povprečju stara, in to zelo hitro. Povečuje se namreč število prebivalcev, ki presegajo 65 let, v prihodnjih 35 letih naj bi se delež toliko starih skoraj podvojil, na skoraj 30 odstotkov vseh prebivalcev Slovenije. Ker se slovensko prebivalstvo pospešeno stara, je razumljivo, da se bo v prihodnje povečeval tudi delež starejših za volanom.

V Sloveniji je ob koncu leta 2017 imelo vozniško dovoljenje v starostni skupini od 61 do 70 let 207.394 oseb, v starostni skupini od 71 do 80 let je imelo vozniško dovoljenje 99.093 oseb, v starostni skupini nad 80 let pa 18.938 oseb. »Razvoj prometa in tehnike pripelje do tega, da je pri starejših problematična zmožnost sledenja in prilagajanja tem spremembam. Kot starejšega voznika obravnavamo vsakega voznika, ki je star več kot 65 let in ima vozniško dovoljenje. Danes je na kontrolni zdravstveni pregled povabljen vsak voznik motornega vozila pri starosti 80 let, za novejše lastnike vozniških dovoljenj pa je ta meja 70 let. Tem se podaljša veljavnost vozniškega dovoljenja le, če predložijo zdravniško spričevalo, da so zmožni za vožnjo motornega vozila,« je povedala Vesna Marinko, vodja sektorja za razvoj in koordinacijo varnosti cestnega prometa na AVP.

Vseh ne smemo metati v isti koš

Starejši vozniki motornih vozil so bili v letu 2017 udeleženi v 2833 od skupno 17.479 prometnih nesreč. Od tega so jih sami povzročili 1960 oziroma 68 odstotkov. V prometnih nesrečah, ki so jih povzročili starejši udeleženci, je umrlo 13 udeležencev, 95 je bilo hudo poškodovanih, 661 pa lažje telesno poškodovanih. Po statističnih podatkih v Sloveniji udeleženci, ki so starejši od 65 let, največkrat povzročijo prometne nesreče zaradi nepravilne smeri ali strani vožnje, zaradi nepravilnih premikov z vozilom in neupoštevanja pravil o prednosti.

Igor Klobasa, strokovni vodja šole vožnje pri Avtošoli Ježica, pravi, da imajo starejši vozniki veliko izkušenj in da celo veljajo za bolj varne, a le do določene starosti: »Študija ameriškega zveznega urada za prometno varnost je pokazala, da so vozniki v poznih 50. in v zgodnjih 60. letih starosti med najbolj varnimi vozniki na cesti, v poznejših letih, zlasti po upokojitvi, pa se njihove vozniške sposobnosti drastično poslabšajo. Verjetnost, da bodo vozniki, starejši od 75 let, umrli v avtomobilski nesreči, je kar štirikrat večja od tveganja voznikov srednjih let, pri voznikih nad 85 let pa se ta možnost poveča še za 50 odstotkov. Starejši vozniki povzročijo 13 odstotkov prometnih nesreč.«

A res je tudi, da samo zaradi starosti teh voznikov ne smemo metati v en koš in jih že vnaprej določiti za večji dejavnik nevarnosti na cestah. Zato vsaj za nekatere velja, da bi se morali tudi v poznejših letih tako ali drugače izobraževati o sodobnem prometu in uporabi sodobnih pripomočkov v avtomobilih. Pri Avto-moto zvezi Slovenije so to že predlagali. Brane Legan, inštruktor varne vožnje pri AMZS, pravi, da se starejši vozniki ob zavedanju slabšanja svojih sposobnosti zanašajo na svoje dolgoletne izkušnje: »Bolj se zavedajo tveganja v vožnji, zato pogosto povečajo varnostno razdaljo, raje vozijo malce počasneje, prej in večkrat rahlo zavirajo, ob vključevanju v promet malo dlje počakajo, da je cesta res prosta, in podobno. A imamo tudi starejše voznike, ki se svojih poslabšanih zmožnostih o sposobnosti za vožnjo mogoče niti ne zavedajo ali pa jih zanikajo.«