Prilagojena je delovanju na mobilnih napravah. Na elektronskem koledarju so začeli zbirati informacije o dogodkih v občini, zdaj je mogoče prek spleta oddajati elektronske vloge in obrazce, pa tudi predloge in prijave. Kot so zapisali, so odprli tudi več računov na družbenih medijih, s čimer se želijo približati različnim generacijam občanov. Razvili so poseben portal, na katerem predstavljajo vse izvedene investicije od leta 2015 naprej in tudi tiste, ki so še v izvajanju ali v fazi idejne zasnove. »Dodali smo kar nekaj novih vsebin in predstavitvenih strani javnih služb, delovnih teles občine in storitev, ki jih nudimo svojim občanom,« so med drugim zapisali na novi spletni strani.