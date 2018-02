Po skupinski razstavi Valovanje v skulpturi iz leta 2016 nadaljujejo v Mestni galeriji razstavno in teoretično raziskovanje sodobnega slovenskega kiparstva tudi z Zgoščevanjem. Kustos Sarival Sosič je pod skupno tematiko združil kiparje in kiparke, ki so si različni tako po generacijski pripadnosti kot po rabi kiparskega materiala in načinu, kako njihova dela stopajo v dialog s prostorom in drugo z drugim.

Steklo, kamen, mavec Najstarejši med njimi, Jožef Vrščaj, se predstavlja predvsem s starejšimi deli, v katerih je med drugim kombiniral pleksi steklo z živim srebrom. Slednje je zgoščeno v maso, da ne izhlapeva, in se poigrava s svetlobo v velikem galerijskem prostoru. Podobno je z manjšimi kockami, v katerih so ujete barvne intervencije in različni naravni delci, denimo listi. Na naravo, zrak in svetlobo se asociativno vežejo tudi razstavljene »slike« iz pleksi stekla, Vrščaj je namreč tudi slikar. Z izbiro golega kamna mu odgovarja kipar mlajše generacije Anže Jurkovšek: »Zanimalo me je časovno in materialno zgoščevanje. Pri kamnu je čas tisti, ki omogoči denimo zlitje peska in blata, omogoči, da se največ združi v najmanjšem prostoru.« Za skulpture iz mavca se je odločil Tomaž Zarifa, ki s fantazijskimi, enigmatičnimi figurami z neštetimi prsti tokrat izreka kritiko sodobne družbe. Ta temelji samo še na všečkih z družbenih omrežij, na internetu naj bi se povezovali, a smo daleč od resnične komunikacije, vse bolj podobni avtorjevim razčlovečenim »zombijem«.

Most do hiše Skoraj arhitekturno je k »problemu« pristopila Aleksandra Saška Gruden, ki je podolgovato sobano zapolnila z nizkim zidarskim odrom, svojevrstnim mostičem. Ta ločuje dve projekciji žuboreče vode, ki tudi s pomočjo zvoka simbolizira zgoščevanje čustev. »Obiskovalci lahko skozi ta del razstave potujejo le prek mostu, kar njihovo prejšnjo razpršenost po prostoru fizično zgosti, zato se morajo med sabo srečevati,« podarja umetnica. Močna struktura mostu je kontrast nežnemu žuborenju okolice, hkrati pa že vabi v prostor Mojce Smerdu. Tega, temačnega, je kiparka napolnila zgolj s hišo iz ročno delane opeke, torej domom – zgostitvijo naših življenj – brez oken in vrat. Iz nje je slišati le zvoke hiše, torej šume, kot so škripanje ali ropotanje, dogajanje torej pride ven, medtem ko je vstop v notranjost nemogoč. Kiparka Polona Demšar dopolnjuje razstavo z zgoščevanjem modrikastega, prosojnega stekla. Obok sobane je izkoristila za očrt vhoda v jamo, asociacijo na prve človeške jamske slikarije, zato je želela pristopiti čim bolj primitivno. »Odločila sem se za tehniko fotograma, torej fotografije na steklo. Na nekaterih je motiv roke, s katero na 'steni' tudi sama puščam svoj podpis. Na drugih se prelivajo profili oziroma silhuete mojega obraza,« pove ob v krog razporejenih steklih, ki se zgostijo v obliko ure.