Državne obveznice za gradnjo drugega tira

Državne obveznice za gradnjo drugega tira bi bile dobra, domoljubna in dobičkonosna netvegana naložba za državljane Slovenije – mnogoštevilne varčevalce. Če bi naša sedanja vlada državljane Slovenije spoštovala in jim želela dobro vsaj malo bolj kot Madžarom in imela tudi z nami prijateljske odnose, ki so vredni tudi zaupanja in so primerni tudi za poslovnega partnerja in ne samo za obvezne davkoplačevalce.