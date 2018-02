»Uradno odpiram karneval,« je zaklical kralj karnevala Momo, ki je od župana Marcela Crivelle prevzel velik ključ in s tem mestno oblast. Kot običajno so mu družbo delale kraljica karnevala in dve princesi, plesalki v značilnih barvnih pustnih kostumih s perjem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vendar pa do zadnjega ni bilo jasno, ali bo župan, ki je sicer škof ene največjih in najvplivnejših krčanskih verskih ločin v Braziliji, sodeloval pri predaji oblasti. Lani je namreč tik po prevzemu županovanja kralja Moma zavrnil in se ni niti pojavil na sambodromu, kjer poteka osrednji del karnevala s tekmovanjem plesnih šol. »Ne želim uničiti zabave,« je dejal po današnji predaji oblasti in zavrnil očitke o predsodkih do karnevala. Poudaril je, da karneval »vrača optimizem«.