Omenjene črke sicer predstavljajo angleško kratico za avto, ki je doma v evropski skupnosti in se ponaša z evropskim oblikovanjem (Community of Europe, with European Design), svojo premiero pa bo doživel na ženevskem salonu v začetku marca. Novo petvratno kombilimuzino bo Kia predstavila skupaj s še enim članom nove družine ceed, ki je sicer oblikovana, razvita in izdelana v Evropi. Novi ceed bo naprodaj v drugi polovici leta, pri Kii pa obljubljajo, da nova generacija prinaša inovativne tehnologije in motorje, zrel in športen nov videz ter odzivnejšo vožnjo, na podrobnejše podatke in končno podobo pa bo torej treba počakati do Ženeve.