Težje ko so razmere (seveda do neke mere), lažje je namreč predstaviti, kaj vse omenjeni pogon omogoča, in dejansko je ta sposoben precej več, kot bi večini uglajenih vozil s prestižno notranjostjo pripisali na prvi pogled. Danes se z opcijo pogona 4matic lahko pohvali večina Mercedesovih vozil, jasno pa sta največ zanimanja požela terenec razreda G in prvi poltovornjak v družini razred X. Mercedes je dogodek izkoristil tudi za predstavitev nove platforme za komunikacijo med vozilom in uporabnikom s pomočjo pametnega mobilnika »me connect«. Lastnik vozila se lahko s pomočjo aplikacije dogovori za obisk servisa, preveri stanje vozila, sistem pa ga opozori na morebitne okvare in bližanje servisnega intervala. Opcijsko je mogoče avto tudi daljinsko odkleniti ali zakleniti prek pametnega telefona.