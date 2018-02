Dvojici sta preobleki odlično uspeli – ta konec tedna bi si na katerem od pustnih rajanj pri nas zagotovo prislužila nagrado. Kim Jong Un in Donald Trump, oziroma njuna oponašalca, pa nista navdušila vseh. Na otvoritveni slovesnosti zimskih olimpijskih iger v Pjongčangu sta namreč varnostni službi povzročila preglavice. A so se ju kar hitro rešili in ju pospremili s prizorišča, piše Reuters.

»Odlično se razumeva,« je za medije potrdil Kim, svojega pravega imena pa ni želel razkriti. »Vse sva želela presenetiti in poskrbeti za mir na svetu, zdaj pa naju mečejo ven. Mislim, da je to zelo nepravično. Si ne želijo vsi miru?« je potarnal in se vprašal, ali tudi z »njegovo« sestro, ki je obiskala slovesnost, ravnajo enako nesramno. Trump je ob vsem (presenetljivo) molčal.